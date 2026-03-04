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Đại diện trung tâm đăng kiểm chia sẻ về phương pháp kiểm định khí thải mới

Đại diện của TTĐK 29.03V khẳng định Cục Đăng kiểm Việt Nam đã hướng dẫn và tập huấn rất kỹ cho các đăng kiểm viên về quy trình kiểm định khí thải mới.
Đọc thêm : Đại diện trung tâm đăng kiểm: “Kiểm định khí thải để đạt không khó”