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Đại công trình 7.300 tỷ đồng dần thành hình

Sau hơn 10 tháng triển khai, dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi đang tăng tốc thi công nhiều hạng mục quan trọng, kỳ vọng hoàn thành vào năm 2028.
Đọc thêm : Đại công trình hơn 7.000 tỷ đồng dần thành hình ở bờ Bắc kênh Đôi TPHCM