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Đá cuội xào thành món ăn ở Trung Quốc, thực khách sửng sốt

Món ăn đá cuội xào được bán ở chợ đêm khiến dân mạng Trung Quốc bất ngờ.
Đọc thêm : Đá cuội xào thành món ăn ở Trung Quốc, thực khách sửng sốt