Video
video cùng chuyên mục

Cựu tuyển thủ Lê Sỹ Mạnh xin lỗi sau vụ đánh trọng tài

Cựu tuyển thủ quốc gia Lê Sỹ Mạnh lên tiếng xin lỗi, sau vụ đánh trọng tài tại giải bóng đá phong trào ở TPHCM. Đây là vụ việc gây ồn ào trong mấy ngày qua.
Đọc thêm : Cựu tuyển thủ Lê Sỹ Mạnh xin lỗi sau vụ đánh trọng tài