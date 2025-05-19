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Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden mắc ung thư ác tính

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt ác tính và đã di căn đến xương.
Đọc thêm : Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden mắc ung thư ác tính