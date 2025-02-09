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Cựu danh thủ Thái Lan nói điều phũ phàng về Xuân Son và cầu thủ nhập tịch

Cựu danh thủ Thái Lan, Nirut Surasiang, cho rằng Xuân Son "chỉ là nhất thời" và chính sách nhập tịch của Thái Lan.
Đọc thêm : Cựu danh thủ Thái Lan nói điều phũ phàng về Xuân Son và cầu thủ nhập tịch