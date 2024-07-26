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Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị đề nghị 24-26 năm tù

VKS đánh giá thủ đoạn phạm tội của Trịnh Văn Quyết là mới, tinh vi, đã sử dụng Công ty Faros làm công cụ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán.
Đọc thêm : Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị đề nghị 24-26 năm tù