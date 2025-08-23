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Cựu chiến binh 75 tuổi lại giấu vợ con, chạy xe máy ra Hà Nội mừng 2/9

Không muốn gia đình lo lắng, cựu chiến binh Trần Văn Thanh (75 tuổi, Nghệ An) lặng lẽ một mình chạy xe máy ra Hà Nội mừng Quốc khánh 2/9.
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