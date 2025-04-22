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Cựu binh 76 tuổi gây sốt khi tự lái xe vượt 1.400km xem diễu binh 30/4

Cựu chiến binh 76 tuổi quyết định tự lái xe máy vượt quãng đường gần 1.400km từ Nghệ An vào TPHCM xem lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước.
Đọc thêm : Cựu binh 76 tuổi gây sốt khi tự lái xe vượt 1.400km xem diễu binh 30/4