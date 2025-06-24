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Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan cúi gằm mặt đến toà

Sau khi bước xuống xe, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan luôn cúi gằm mặt, để lộ mái tóc điểm bạc. Bà Lan bị đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ.
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