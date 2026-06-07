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Curacao: Từ hòn đảo 156.000 dân đến World Cup 2026

Chỉ có 156.000 dân, Curacao trở thành quốc gia nhỏ nhất lịch sử dự World Cup. Hành trình bất bại đến World Cup 2026 là câu chuyện cổ tích của bóng đá khu vực Concacaf.
Đọc thêm : Curacao: Từ hòn đảo 156.000 dân đến World Cup 2026