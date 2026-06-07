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Cuộc tấn công nghi của Ukraine vào kho dầu Nga tại Krasnodar Krai

Đoạn video được cho là ghi lại cuộc tấn công của Ukraine vào một kho chứa dầu của Nga tại thành phố Ust-Labinsk thuộc vùng Krasnodar Krai ngày 6/6.
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