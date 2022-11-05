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Cuộc sống của vợ chồng U70 sinh con từng bị gia đình phản đối ở Trung Quốc

Sau 3 năm, con gái của cặp vợ chồng lớn tuổi nhất mang thai tự nhiên ở Trung Quốc ngày càng xinh xắn và khỏe mạnh.
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