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Cuộc sống của chàng trai ở TPHCM có tên độc lạ "Lê Minh Win"

Lê Minh Win từng chán ghét cái tên do bố đặt, nhưng khi lớn lên, chàng trai dần hiểu được ý nghĩa xúc động đằng sau "chiến thắng" mà bố gửi gắm.
Đọc thêm : Cuộc sống của chàng trai ở TPHCM có tên độc lạ "Lê Minh Win"