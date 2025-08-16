Video
Cuộc họp kín giữa ông Trump và ông Putin kết thúc

Cuộc họp kín giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin theo hình thức 3-3 kết thúc sau gần 3 giờ đồng hồ tại căn cứ quân sự ở Alaska, Mỹ.