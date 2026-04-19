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Cuộc hội ngộ giữa cụ ông 88 tuổi và cháu tại sân bay gây cảm động

Cụ ông 88 tuổi ra sân bay để đón cháu gái, mang theo món trà sữa mà người cháu yêu thích. Tuy nhiên, cụ ông lại không nhận ra cháu mình đang đứng ngay trước mặt.
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