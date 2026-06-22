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Cuộc gọi khiến hành khách oà khóc trên xe, tài xế taxi ở Hà Nội nghẹn lòng

Nhận được tin dữ từ quê nhà, nam hành khách không giữ được bình tĩnh, liên tục bật khóc nghẹn ngào trên taxi.
Đọc thêm : Cuộc gọi khiến hành khách oà khóc trên xe, tài xế taxi ở Hà Nội nghẹn lòng