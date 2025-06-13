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Cuộc gọi cầu cứu cuối cùng của phi công trước thảm kịch máy bay Ấn Độ

Việc giải mã tín hiệu khẩn cấp của phi công có thể hé lộ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch máy bay ở Ấn Độ.
Đọc thêm : Cuộc gọi cầu cứu cuối cùng của phi công trước thảm kịch máy bay Ấn Độ