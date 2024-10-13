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Cuộc đua tuổi "xế chiều" của Messi và C.Ronaldo: Không ai chịu thua ai

Dù không còn trực tiếp đối đầu trong làng bóng đá đỉnh cao nhưng Messi và C.Ronaldo vẫn nỗ lực vượt qua đối thủ ở tuổi "xế chiều" của sự nghiệp.
Đọc thêm : Cuộc đua tuổi "xế chiều" của Messi và C.Ronaldo: Không ai chịu thua ai