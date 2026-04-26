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Cuộc chiến sống còn giữa ong đất và bọ ngựa

Bọ ngựa sau khi hạ gục ong đất đang thưởng thức con mồi một cách ngon lành, nhưng bọ ngựa lại không ngờ rằng bản thân nó lại đang trở thành bữa ăn cho một con ong đất khác.
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