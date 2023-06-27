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Cục sạc dự phòng phát nổ 2 lần, cả khu trọ hoảng sợ

Tiếng nổ lớn phát ra từ phòng trọ ở Bình Dương khiến nhiều người sống tại đây hoảng sợ. Vụ việc xảy ra khi chủ căn phòng trên đi làm nên không có thương vong về người.
Đọc thêm : Cục sạc dự phòng phát nổ 2 lần, cả khu trọ hoảng sợ