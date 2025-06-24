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Cửa hàng ở Hà Nội của TikToker Vũ Hồng Phúc “Cún Bông" vắng khách

Vợ chồng Vũ Nam Phương (tức Vũ Hồng Phúc "Cún Bông") đã bị khởi tố nhưng cửa hàng của cô vẫn sáng đèn.
Đọc thêm : Cửa hàng ở Hà Nội của TikToker Vũ Hồng Phúc “Cún Bông" vắng khách