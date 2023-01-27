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Cụ ông làm tượng vợ quá cố đặt trong nhà, hàng ngày chải tóc, khoác vai

Mặc cho người thân phản đối, người đàn ông nghỉ hưu ở Ấn Độ vẫn chi tiền làm bức tượng vợ bằng silicon.
Đọc thêm : Cụ ông làm tượng vợ quá cố đặt trong nhà, hàng ngày chải tóc, khoác vai