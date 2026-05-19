Hơn nửa thế kỷ qua, ông Nguyễn Văn Dưỡng, 80 tuổi ở Hà Tĩnh đã sưu tầm gần 1.000 tấm ảnh đen trắng, bài báo, bài thơ viết về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ.