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Cụ ông bán thước kẻ khắc tay ở Nam Định khiến triệu người xúc động

Những ngày qua, video về cụ ông mặc áo mưa, đội mũ cối, tỉ mỉ khắc thước kẻ trước cổng trường gây sốt mạng xã hội khi gợi nhắc về tuổi thơ của nhiều người.
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