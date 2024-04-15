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Cụ ông 89 tuổi đạp xe 600km thăm con trai 61 tuổi

Cụ ông Mitsuo đã quyết định đạp xe khoảng 600km trong vòng 9 ngày, từ Kobe đến Tokyo (Nhật Bản) để thăm người con trai 61 tuổi.
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