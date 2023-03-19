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Cụ ông 73 tuổi ở Trung Quốc có ngoại hình trông như thanh niên gây "sốt"

Người đàn ông Trung Quốc 73 tuổi tiết lộ chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên đã giúp ông giữ được vóc dáng cân đối và "lão hóa ngược".
Đọc thêm : Cụ ông 73 tuổi ở Trung Quốc có ngoại hình trông như thanh niên gây "sốt"