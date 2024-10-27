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Cụ ông 70 tuổi làm quét dọn 27 năm nuôi con thành bác sĩ, kỹ sư

Suốt gần 30 năm, cụ ông người Bangladesh làm công việc quét dọn và không cho phép bản thân được ngơi nghỉ để có tiền nuôi các con thành những người thành đạt.
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