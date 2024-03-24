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Cụ già chôn 680 triệu đồng xuống đất, lúc hấp hối mới hé lộ với con cháu

Cụ già sống ở Vân Nam, Trung Quốc chôn toàn bộ số tiền tiết kiệm 200.000 tệ (680 triệu đồng). Tuy nhiên, theo thời gian, các tờ tiền bị hư hỏng nặng.
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