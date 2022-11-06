Video
video cùng chuyên mục

Cụ bà U90 chi một tỷ đồng làm nhà toàn tranh vẽ độc đáo ở Sóc Trăng

Ngôi nhà của cụ Tòng trang trí rất lạ, các cột nhà, bức tường đều có tranh vẽ và những câu thơ, ca dao ngợi ca công ơn Bác Hồ hoặc triết lý sống.
Đọc thêm : Cụ bà U90 chi một tỷ đồng làm nhà toàn tranh vẽ độc đáo ở Sóc Trăng