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Cụ bà trên 100 tuổi bỗng mọc 10 cái răng, thích uống bia

Khi tròn 100 tuổi, cụ Nguyễn Thị Hạ bỗng mọc 10 cái răng hàm trong sự sửng sốt của con, cháu. Ở tuổi 108, cụ vẫn tự giặt quần áo, quét nhà cửa.
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