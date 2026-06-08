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Cụ bà liên tục gây tai nạn vì không làm chủ được phương tiện

Sau khi bà tông ngã một người đàn ông đi xe đạp vì không biết cách giảm tốc độ, bà tiếp tục gây tai nạn khi dựng xe của mình lên.
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