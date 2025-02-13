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Cụ bà lang thang ngủ trước đầu ô tô và phản ứng bất ngờ của chủ xe ở Hà Nội

Trước khi khởi động ô tô, anh Thành đi một vòng quan sát xung quanh thì bất ngờ phát hiện một cụ bà lang thang ngủ trước đầu xe.
Đọc thêm : Cụ bà lang thang ngủ trước đầu ô tô và phản ứng bất ngờ của chủ xe ở Hà Nội