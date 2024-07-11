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Cụ bà 92 tuổi trèo cổng nhanh thoăn thoắt để trốn khỏi viện dưỡng lão

Cụ bà ở Sơn Đông, Trung Quốc trèo qua cổng cao hơn 2m để trốn ra ngoài đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng.
Đọc thêm : Cụ bà 92 tuổi trèo cổng nhanh thoăn thoắt để trốn khỏi viện dưỡng lão