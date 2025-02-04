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Cụ bà 85 chống gậy đi chúc Tết chị gái 90 tuổi rồi "không muốn về nhà"

Thấy em gái 85 tuổi đến chơi, cụ bà 90 tuổi ở Phú Thọ vui mừng, dắt tay em vào nhà. Hai cụ bà choàng vai, chuyện trò tình cảm như thời còn nhỏ.
Đọc thêm : Cụ bà 85 chống gậy đi chúc Tết chị gái 90 tuổi rồi "không muốn về nhà"