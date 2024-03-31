Video
video cùng chuyên mục

Cụ bà 77 tuổi tự lái ô tô đi làm mộ cho mình, dặn con cháu điều đặc biệt

Ở tuổi 77, bà Hường đã chuẩn bị xong "ngôi nhà yên nghỉ". Bà dặn con trong tang lễ của mẹ không được khóc, không mặc áo tang, không đeo khăn trắng...
Đọc thêm : Cụ bà 77 tuổi tự lái ô tô đi làm mộ cho mình, dặn con cháu điều đặc biệt