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Cụ bà 110 tuổi tiết lộ món thường xuyên ăn giúp trường thọ

Người phụ nữ nhấn mạnh rằng, việc duy trì tâm trạng vui vẻ và ăn mì mỗi ngày là một trong những bí mật về tuổi thọ và sức khỏe của bà.
Đọc thêm : Cụ bà 110 tuổi tiết lộ món thường xuyên ăn giúp trường thọ