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Cụ bà 103 tuổi thích hát karaoke, đọc thơ “Mẹ Suốt”

Ở tuổi 103, cụ Mai ở Thanh Hóa vẫn thích hát karaoke cùng con cháu và đọc rành rọt những câu thơ trong bài “Mẹ Suốt”.
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