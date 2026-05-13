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CSGT xử lý ô tô vi phạm trước cổng bệnh viện Bạch Mai

Loạt tài xế ô tô có hành vi dừng đỗ sai quy định trên đường Giải Phóng (đoạn trước cổng Bệnh viện Bạch Mai) đã bị CSGT Hà Nội xử lý.
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