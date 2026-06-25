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CSGT TPHCM xử lý shipper chở hàng che khuất biển số, xe ba gác quá khổ

(Dân trí) - Ngày 25/6, CSGT TPHCM xử lý nhiều trường hợp shipper và xe ba gác vi phạm như che khuất biển số, chở hàng quá khổ, thiếu giấy tờ khi lưu thông.
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