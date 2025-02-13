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CSGT lý giải việc đèn đỏ nhấp nháy "không chịu chuyển xanh"

Đại diện Đội CSGT lý giải, trong quá trình chuyển chu kỳ đèn, sẽ mất khoảng 1-2 phút đèn tín hiệu nhấp nháy, sau đó sẽ ổn định và hoạt động bình thường trở lại.
Đọc thêm : CSGT lý giải việc đèn đỏ nhấp nháy "không chịu chuyển xanh"