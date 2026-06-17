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CSGT Hà Nội xử lý nghiêm hành vi chở hàng hóa cồng kềnh

Khi bị Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 (Công an Hà Nội) xử lý vì chở hàng cồng kềnh, nhiều tài xế nói lí do "vì phải mưu sinh nên mới làm như vậy".
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