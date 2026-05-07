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CSGT Hà Nội xử lý hàng loạt tài xế vi phạm nồng độ cồn trong đêm

Đêm 6/5, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) đã lập nhiều tổ công tác để xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
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