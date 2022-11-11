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CSGT Hà Nội đưa cụ bà đi lạc 10km về với gia đình

Do tuổi cao, cụ N.T.N. (74 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) đã bị đi lạc cách nhà 10km. Được sự giúp đỡ của CSGT, cụ N. đã được đưa về nhà an toàn.
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