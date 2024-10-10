Video
video cùng chuyên mục

CSGT Gia Lai xác định vị trí nhóm 9 phụ nữ dàn hàng ngang giữa đường

Nhóm phụ nữ dàn hàng ngang tạo dáng, chụp ảnh giữa đường được xác định trên tuyến tránh thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Đọc thêm : CSGT Gia Lai xác định vị trí nhóm 9 phụ nữ dàn hàng ngang giữa đường