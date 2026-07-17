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CSGT dùng camera "siêu nhỏ" để ghi hình ô tô dừng, đỗ trên phố cổ Hà Nội

Lực lượng CSGT đã sử dụng camera nghiệp vụ để ghi hình, xử lý các trường hợp dừng đỗ xe sai quy định tại khu vực phố cổ Hà Nội.
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