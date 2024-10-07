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CSGT Đắk Lắk xác minh vụ 9 phụ nữ dàn hàng ngang trên đường để quay clip

Do tuyến đường tránh có nhiều con dốc đẹp, 9 phụ nữ mặc quần áo đủ màu sắc đã dàn hàng ngang để quay clip và chụp ảnh.
Đọc thêm : CSGT Đắk Lắk xác minh vụ 9 phụ nữ dàn hàng ngang trên đường để quay clip