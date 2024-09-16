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CSGT "chặn" đoàn xe cứu trợ để… mời cơm

Trạm CSGT Đức Phổ mời lái xe chở hàng cứu trợ đến nơi nghỉ ngơi, ăn cơm miễn phí.
Đọc thêm : CSGT "chặn" đoàn xe cứu trợ để… mời cơm