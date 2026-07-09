Video
video cùng chuyên mục

C.Ronaldo xách valy về nước trên chuyên cơ 81 triệu USD

Ngày 8/7, siêu sao C.Ronaldo cũng thu dọn hành lý để trở về quê nhà sau giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp World Cup.
Đọc thêm : C.Ronaldo xách valy về nước trên chuyên cơ 81 triệu USD