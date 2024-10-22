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C.Ronaldo, Son Heung Min thua cầu thủ vô danh ở giải Quả bóng vàng châu Á

Tiền đạo người Qatar, Akram Afif, đã vượt qua C.Ronaldo và Son Heung Min để nhận giải Quả bóng vàng châu Á do tờ Titan Sports (Trung Quốc) bình chọn.
Đọc thêm : C.Ronaldo, Son Heung Min thua cầu thủ vô danh ở giải Quả bóng vàng châu Á